Andy Guillaumin se despide de Costa Rica y esto dijo

La periodista deportiva mexicana Andy Guillaumin se despidió de Costa Rica tras concluir su cobertura del Mundial 2026, torneo que calificó como la experiencia profesional “más linda y exigente” que ha vivido.
A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a los aficionados que siguieron su trabajo durante la Copa del Mundo.
“Se fue el Mundial y con él, la cobertura más linda y exigente que he vivido”, escribió Guillaumin, quien además aseguró que en menos de dos meses logró cumplir un par de sueños que hace un año veía muy lejanos.
@andyguillaumin
Se fue el Mundial y con él, la cobertura más linda y exigente que he vivido 🥹⚽️ Si hace un año me hubieran dicho que estaría cumpliendo un par de sueños en menos de dos meses, no lo habría creído♥️ No tengo más que agradecimiento para todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de la pantalla y permitirnos compartir la emoción del torneo más bonito del mundo ⚽️♥️ Y más que agradecida con todo el equipo detrás de cámaras que hizo posible esta cobertura🥹⚽️ Gracias por acompañarnos en este viaje ✨♬ sonido original – idek_jm831
La periodista también agradeció a quienes siguieron las transmisiones desde sus hogares y permitieron que ella y su equipo compartieran la emoción del torneo.
“No tengo más que agradecimiento para todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de la pantalla y permitirnos compartir la emoción del torneo más bonito del mundo”, expresó Guillaumin .
Asimismo, dedicó unas palabras al personal que trabajó detrás de cámaras, al destacar el esfuerzo realizado para sacar adelante la cobertura del Mundial.
“Más que agradecida con todo el equipo detrás de cámaras que hizo posible esta cobertura. Gracias por acompañarnos en este viaje”, concluyó.