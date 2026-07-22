Andy Guillaumin se despide de Costa Rica y esto dijo

La periodista deportiva mexicana Andy Guillaumin se despidió de Costa Rica tras concluir su cobertura del Mundial 2026, torneo que calificó como la experiencia profesional “más linda y exigente” que ha vivido.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a los aficionados que siguieron su trabajo durante la Copa del Mundo.

“Se fue el Mundial y con él, la cobertura más linda y exigente que he vivido”, escribió Guillaumin, quien además aseguró que en menos de dos meses logró cumplir un par de sueños que hace un año veía muy lejanos. @andyguillaumin Se fue el Mundial y con él, la cobertura más linda y exigente que he vivido 🥹⚽️ Si hace un año me hubieran dicho que estaría cumpliendo un par de sueños en menos de dos meses, no lo habría creído♥️ No tengo más que agradecimiento para todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de la pantalla y permitirnos compartir la emoción del torneo más bonito del mundo ⚽️♥️ Y más que agradecida con todo el equipo detrás de cámaras que hizo posible esta cobertura🥹⚽️ Gracias por acompañarnos en este viaje ✨ ♬ sonido original – idek_jm831

La periodista también agradeció a quienes siguieron las transmisiones desde sus hogares y permitieron que ella y su equipo compartieran la emoción del torneo.

“No tengo más que agradecimiento para todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de la pantalla y permitirnos compartir la emoción del torneo más bonito del mundo”, expresó Guillaumin .

Asimismo, dedicó unas palabras al personal que trabajó detrás de cámaras, al destacar el esfuerzo realizado para sacar adelante la cobertura del Mundial.