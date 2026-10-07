Andrey Amador vive una nueva vida tras accidente

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El ciclismo de alto rendimiento enseña a resistir el dolor en las cumbres más exigentes del mundo, pero la batalla más compleja de Andrey Amador no ocurrió en las carreteras europeas, sino sobre el asfalto cotidiano.

Hace siete meses, un repentino problema cardíaco le provocó un desmayo en plena rodada, ocasionándole una severa caída con traumatismo en la cabeza.

Tras permanecer una semana en coma en el Hospital Calderón Guardia, someterse a una operación de corazón y recibir el implante de un desfibrilador, el referente del deporte costarricense afronta una profunda etapa de transformación personal y profesional, según reconoció en entrevista con Grupo Extra.

“Antes me creía inmortal; bajaba a tope y pensaba que no me iba a pasar nada”, confiesa Amador al recordar la impresión de despertar en el hospital creyendo que lo habían atropellado.

El camino ha sido complejo: Además del esfuerzo físico para retomar la movilidad tras casi ocho meses fuera de las pistas, debió afrontar episodios de salud mental.

“Llegué a tener una pequeña depresión… Me tocó ir a un psiquiatra por el tema de la cabeza; no estaba bien, no me sentía bien, y para eso están. Que la gente no tenga miedo porque a veces asocian que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque uno está loco”, dijo.

El diagnóstico médico planteó dos escenarios: una enfermedad cardíaca degenerativa (que habría significado el retiro definitivo del deporte) o una condición congénita que, bajo estricto control médico, le permitía volver a subirse a una bicicleta.

Esta última opción fue un faro de esperanza. Aunque su ciclo competitivo profesional ya había puesto el punto final tras haber cumplido sus sueños en la élite mundial, el simple hecho de volver a entrenar de forma recreativa se convirtió en su gran victoria.

En este proceso, el sostén de su esposa e hijas resultó determinante; de hecho, por recomendación médica de no rodar solo, su esposa comenzó a acompañarlo en bicicleta e incluso participará por primera vez en el Gran Fondo.

Esta renovada visión coincide con el regreso del Gran Fondo Andrey Amador, competencia que saldrá desde Cartago, la cuna del ciclismo costarricense y la ciudad donde el atleta residió durante su preparación deportiva.

El evento de 165 kilómetros reunirá a un cupo máximo e inflexible de 3.500 participantes, habiendo agotado sus primeras dos fases con 2 mil inscritos y abriendo una tercera etapa de pago en tres cuotas.

“Un país con deportes, yo me atrevo a decir que es un país con menos delincuencia”, declaró.

Más allá de la logística, Amador lidera un grupo de casi 30 personas con desfibrilador para motivarlas a ejercitarse de manera guiada y demuestra que el deporte ayuda a construir un país con menos delincuencia.

Asimismo, impulsa la categoría “mosquito” para niños de 7 y 8 años, buscando sembrar la pasión por el ciclismo en las nuevas generaciones. Andrey reaparece así no solo como la figura histórica del pedal, sino como un deportista que aprendió a valorar el día a día y a abrazar a los suyos.

Pese al tema profesional, Amador reconoce que vive una nueva oportunidad de vida y recomienda vivir la vida al máximo porque puede cambiar en un segundo.