Andrey Amador: “Tal vez me ven bien, pero no es así”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La vida le cambió por completo a Andrey Amador desde el 20 de febrero. Ese día, salió en su bicicleta con la Selección Nacional de Ciclismo a un entrenamiento en Quepos, sin embargo, una caída le generó lesiones graves.

Estuvo internado en el hospital por varios días y desde hace varias semanas asiste a terapias con un neurólogo para tratar de recuperar parte de la movilidad, así como la claridad para hablar.

Siete meses después, confesó que todavía le falta para sentirse en plenitud de condiciones y que espera un camino de varios meses más para recuperarse por completo.

“No voy a mentir, porque tal vez ustedes me ven aquí y van a decir que me ven bien, pero no es así. Como fue un golpe a nivel de cerebral, tiene sus cosas. Uno se cansa mucho más rápido, y hasta para hablar y articular es difícil porque hay momentos que no me doy cuenta de que no lo hice del todo bien”, expresó Amador.

El ganador de una etapa del Giro de Italia en 2012 dijo que la lesión que sufrió se llama daño axonal difuso, grado 2, en la cual se golpeó el lado derecho, y me afectó la parte motora del lado izquierdo.

“Siendo exigentes, estoy en un 7 de 10, entonces ahí vamos. Me han dicho que, a veces, esto puede tardar hasta un año para sentirse mejor”, afirmó.

Vuelve el Gran Fondo

A pesar de todo, encontró en el deporte una forma de sentirse mejor y salir adelante. Eso sí, no lo hará como competidor, si no como parte de la organización de la edición 2027 del Gran Fondo Andrey Amador, una actividad que vuelve a reunir a los pedalistas de ruta en nuestro país tras tres años de ausencia.

Fue en el 2024 cuando se realizó por última vez esta competencia y para el próximo año esperan reunir a 3.500 ciclistas que podrán combinar la actividad física con la naturaleza de los diferentes paisajes.

“Las calles serán más angostas y habrá más desnivel, más bajadas complicadas, entonces queremos minimizar el riesgo y desde la organización queremos que la seguridad sea lo primero, así como el disfrute del recorrido con lugares llenos de naturaleza”, indicó.

Se dividirá en dos categorías: la primera tendrá una distancia de 155 kilómetros, saldrá de Cartago y llegará hasta Sarapiquí.

Por su parte, el medio fondo será de 99 kilómetros y tendrá su punto de inicio en Turrialba.

Esta edición estará dedicada a los Bomberos de Costa Rica, quienes serán los homenajeados. Ellos recibirán una donación de $50.000 para el proyecto de Brigadas Indígenas de Bomberos, iniciativa que busca dotar a voluntarios indígenas con los implementos necesarios para desarrollar su labor.