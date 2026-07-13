Andrey Amador alza la voz tras caso de Jason Huertas

El resultado analítico adverso del ciclista costarricense, Jason Huertas, durante la Vuelta a Costa Rica 2025 provocó la reacción de una de las máximas figuras del ciclismo nacional, Andrey Amador.

Huertas informó mediante un video que fue notificado por la Comisión Nacional Antidopaje (Conad) sobre un resultado adverso y aseguró que ejercerá su derecho a defenderse dentro del proceso establecido.

Aunque no reveló la sustancia detectada, el caso tomó relevancia al tratarse del actual campeón panamericano de ruta y por registrar un antecedente de suspensión por dopaje en 2017.

Ante esta situación, Amador lamentó que el ciclismo costarricense se vea involucrado una vez más en un episodio de este tipo.

“Otra noticia que vuelve a golpear al ciclismo nacional. Y sí, duele. Después de dedicar toda mi vida a este deporte y tener el privilegio de representar a Costa Rica en las mejores carreras del mundo, me cuesta ver que estas situaciones se sigan repitiendo”, escribió Amador en sus redes sociales.

El ramonense también dejó claro su respaldo a quienes compiten de manera limpia, pero criticó a quienes perjudican la imagen de toda la disciplina.

“Mi respeto para la gran mayoría de ciclistas, entrenadores y personas que hacen las cosas bien. Pero también existen inconscientes que terminan manchando el esfuerzo de todos y la imagen de nuestro ciclismo”, afirmó.

Amador considera que los controles durante las competencias no son suficientes y pidió implementar con mayor fuerza los exámenes fuera de competición, tal y como sucede en el ciclismo internacional mediante el sistema ADAMS.

“Es momento de actuar. Los controles en competición son necesarios y deben mantenerse, pero por sí solos no son suficientes. Si de verdad queremos un ciclismo más limpio, hay que dar prioridad a los controles fuera de competición; ya es hora de hacer cambios de verdad”, finalizó.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra