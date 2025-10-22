Cartaginés ganó por la mínima el primer duelo del repechaje por Copa de Campeones de la Concacaf. Derrotó en casa 1 a 0 a Motagua, con gol de Geancarlo Castro al 90’ + 2’.

El estratega describe que su propuesta siempre será ofensiva.

¿Cuánta confianza le da al equipo este golpe ante Motagua?

Lo primero es felicitar a los jugadores que vienen haciendo un esfuerzo impresionante en Torneo Nacional y en la Concacaf. Esto es obra del esfuerzo de todos, para atacar y defender ante un gran equipo. Hay que jugar 94 o 95 minutos. Es importante volver al triunfo y de esta manera, con un gran esfuerzo.

¿Cómo manejará el juego de vuelta?

Nosotros tenemos una esencia muy marcada. Tratamos de proponer en todos lados y no va a ser la excepción. Hay detalles por cuidar, pero llevamos la ventaja y tenemos el cero en el arco. No es ver qué pasa, es jugar con intensidad y tratando de hacerle daño al rival.

¿Qué analiza de Geancarlo Castro, Douglas López y Cristopher Núñez?

Yo no hablo de individualidades, pero Geancarlo llegó sobre la marcha y se recuperaba de una lesión. Le tocó su primer partido y lo hace bien. Lo conozco desde hace mucho tiempo en la Liga. A López y Cristopher les dimos unos pocos minutos para que tomen ritmo. Hay que seguir dándole minutos a ellos para el cierre de estos torneos.

¿Qué se habló en el medio tiempo?

Hablamos de ajustar un par de detalles defensivos. En el primer tiempo nos costaron algunas situaciones de recorrido y defendernos mejor, además de nuestra personalidad. En el segundo tiempo se hizo mejor. No teníamos regularidad ni confianza, pero luego lo hicimos.

¿Qué opina de la falta de efectividad para anotar?

Jugamos ante un gran equipo que se defiende muy bien. Tampoco es que tuvimos acciones muy claras. Fue un juego muy parejo.

El juego de vuelta será el martes entrante en Tegucigalpa, en el estadio José de la Paz Herrera Uclés, a las 8 de la noche.