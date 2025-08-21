Los ocho goles anotados por el Club Sport Cartaginés al Verdes F.C por la jornada 4 de la Copa Centroamericana, tenían una orden especial por parte del cuerpo técnico brumoso, quienes sabían de la urgencia por realizar anotaciones.

Cartaginés, quien llegaba con una diferencia de -2 goles en la tabla de posiciones, precisaba de quitarse ese número y convertirlo en positivo, pero para ello, el mandato era claro: La celebración debía ser mínima.

En cada gol, se veía como otro jugador que no era el anotador, iba rápido por el balón, lo tomaba y corría al centro del campo para poner otra vez en juego el esférico. Mientras que por otro sector, la celebración no tenía una duración de más de 15 segundos, para también agilizar el juego.

“Sabíamos que queríamos ganar el partido y necesitábamos el tema de los goles. Entonces, el equipo estaba consciente de eso y bueno por eso era meter un gol y tratar de consumir el menos tiempo posible, para nuevamente seguir atacando y presionando el rival para nuevamente concretar”, comentó Andrés Carevic, técnico del Cartaginés.

También los jugadores en la zona mixta, destacaron que la orden del cuerpo técnico fue jugar rápido después de cada anotación y aprovechar el tiempo al máximo. Esta premisa, hizo que el Cartaginés tuviera la goleada más grande de su historia a nivel internacional y la mayor en la historia de la Copa Centroamericana.