Andrea Vargas suma otra medalla de oro para Costa Rica

Andrea Vargas Mena, una de las grandes figuras del atletismo costarricense, volvió a dejar en alto el nombre de nuestro país, tras adjudicarse la medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. La velocista detuvo el cronómetro en 13 segundos y 27 milésimas, resultado que le permitió coronarse campeona del área.

Esta victoria se suma a una carrera repleta de éxitos, donde destacan sus medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y los Juegos Centroamericanos de Managua 2017. Además, Vargas fue finalista mundial en Doha 2019 y representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A sus 29 años, Andrea continúa demostrando que la disciplina y la constancia son la clave del éxito. Su nuevo título centroamericano confirma que sigue en la élite del atletismo regional y la consolida como una inspiración para las futuras generaciones de deportistas costarricenses.

Escrita por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra