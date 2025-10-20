Andrea es la reina del área

Andrea Vargas Mena, una de las grandes figuras del atletismo tico, volvió a dejar en alto el nombre de nuestro país, tras ganar la medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Detuvo el cronómetro en 13.27, lo que le permite coronarse campeona.

La segunda posición fue para Nancy Sandoval (13.61) de El Salvador y la tercera para Leyka Archibold (13.87) de Panamá.

Esta victoria se suma a una carrera repleta de éxitos, donde destacan sus medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y los Juegos Centroamericanos de Managua 2017.

Además, Vargas fue finalista mundial en Doha 2019 y representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Francisco Brenes Herrera – Colaborador Grupo Extra