Andrea Álvarez no esperaba recibir amenazas de muerte

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez Marín no esperaba recibir amenazadas de muerte por cuestionar y realizar control político contra el Gobierno.

Así lo explicó en el podcast El Bien y el Mal de Grupo Extra.

“Esta polarización y atizar y generar esta visión de que las personas adversarias somos enemigas pues resulta en amenazas de muerte en lugar de simplemente vernos como adversarios políticos”, afirmó.

De su gestión, reflexiona sobre un cuatrienio marcado por la defensa de la salud pública, la vigilancia institucional y los desafíos personales que marcaron su paso por la curul.

Para Álvarez, ocupar este cargo ha sido uno de los mayores honores de su vida, destacando que el poder legislativo le permitió amplificar causas que defendía desde su juventud, como la prevención del suicidio, la atención de enfermedades raras y los trastornos de la conducta alimentaria.

Uno de los pilares de su labor fue el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. Según la legisladora, esta iniciativa busca cambiar el entorno en el que se toman decisiones de consumo, facilitando que la ciudadanía identifique excesos de sodio, azúcar o grasas en segundos. Álvarez sostiene que, a mediano plazo, esto genera un “ganar-ganar” donde las empresas reformulan sus productos para ser más competitivos y saludables.

Ser madre

En el plano personal, Álvarez rompió el silencio sobre los desafíos de fertilidad que enfrentó durante estos cuatro años.

Confesó que, tras varios ciclos fallidos de fertilización in vitro, llegó a cuestionar si su labor como diputada era un obstáculo para su deseo de ser madre, aunque finalmente decidió continuar con su prioridad familiar.

“Lo más fue difícil fue que tuve muchos desafíos de fertilidad para ser madre a una edad que ya roza los 40… esa es mi prioridad porque es mi familia”, mencionó..

Asimismo, defendió su propia trayectoria académica y profesional frente a las críticas que la vinculaban únicamente a la figura de su padre, el político Antonio Álvarez Desanti.

De cara al futuro, la legisladora anunció la fundación de un centro de pensamiento sobre temas del porvenir. Como consejo para las próximas bancadas de oposición, enfatizó la necesidad de ser un “dique de contención” ante cualquier intento de debilitar controles de la Contraloría o reformar el modelo de reelección presidencial, instando a mantener una vigilancia absoluta sobre las garantías individuales