La costarricense Andrea Agüero Valle se proclamó como la nueva “The Fittest on Earth” en la categoría Visual de la competencia The Adaptive CrossFit Games, realizada recientemente en Estados Unidos.

“Es un sueño hecho realidad. Es llegar al nivel más profesional posible en el deporte que amo y por el que he hecho muchos sacrificios”, expresó la atleta.

La preparación de Andrea comenzó en febrero de este año, luego de clasificar a nivel mundial en su categoría. Solo 10 atletas lograron avanzar a la gran final celebrada este fin de semana en Las Vegas.

Max Zúñiga, quien es entrenador de Andrea, expresó que este es un logro súper importante, ya que siempre soñó con clasificar a algún atleta a los Crossfit games en cualquier división.

Una de las particularidades de la categoría Visual es que los atletas compiten con los ojos vendados y deben estar acompañados por un asistente (handler), quien los guía y asiste durante las pruebas en el área de competencia.

Andrea vive con una discapacidad visual causada por una condición genética que combina dos enfermedades: enfermedad de Stargardt y retinitis pigmentaria. Esta combinación le dificulta enfocar, medir profundidades, movilizarse con fac