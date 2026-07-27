Analizan revivir proyecto vial de más de 40 años para eliminar presas

Una propuesta concebida hace más de cuatro décadas, durante el primer mandato de Rodolfo Méndez Mata al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), volverá a la mesa de discusión como una de las alternativas para reducir la saturación vial en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que analiza retomar el denominado anillo perimetral, una segunda vía similar a Circunvalación que rodearía de forma externa la Ruta 39, con el objetivo de desviar el tránsito que actualmente circula por esa carretera y por el casco central de San José, mientras avanzan otros proyectos estratégicos.

El viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, explicó que la prioridad inmediata es consolidar las conexiones de Circunvalación con las principales rutas radiales. Sin embargo, reconoció que el histórico proyecto no está descartado y será objeto de estudios durante la actual administración.

“Algo muy importante es que eso ya se dio hace 40 años. La realidad es que justamente el crecimiento que se ha dado en torno a San José ha variado. Nosotros ahorita estamos enfocados en permear el anillo que ya está existente hacia las radiales, con proyectos como San José-Cartago y San José-San Ramón”, destacó Camacho.

El viceministro de Infraestructura indicó a Grupo Extra que la realidad urbana cambió desde que se planteó el anillo perimetral, en la década de los ochenta, por lo que cualquier decisión deberá sustentarse en nuevos análisis técnicos.

El jerarca agregó que el objetivo es estudiar todas las conexiones con las rutas nacionales y no limitarse únicamente a la Interamericana Norte y la Interamericana Sur.

“Lo que sí hemos envisionado es que se tiene que analizar no solo las conexiones que existen con la Ruta 1 y la Ruta 2, sino con el resto de radiales que son parte de la programación de estudios que tenemos para estos cuatro años”, manifestó Camacho.

Una obra para descongestionar San José

Desde el sector construcción consideran que la iniciativa sigue teniendo sentido, aunque requerirá rediseñarse por completo debido al crecimiento urbano registrado durante las últimas décadas.

El director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo, recordó que el proyecto nació como parte de una planificación vial de largo plazo para evitar que miles de vehículos tuvieran que atravesar Circunvalación o ingresar al centro de la capital.

“Es un proyecto que tiene como intención despejar las áreas más urbanas, el casco central de San José y descargar también Circunvalación”, destacó Murillo.

No obstante, el experto advirtió que hoy el panorama es muy distinto al de hace 40 años.

“Los retos son muchos. Posiblemente implicaría replantear el proyecto, fondearlo nuevamente y diseñarlo de acuerdo con las necesidades actuales. La demanda de hoy es otra. Es un proyecto que ya debía estar construido hace muchos años y posiblemente todavía requerirá varios años entre la preingeniería y la construcción”, afirmó Murillo.

Actualmente, las autoridades mantienen como prioridad las carreteras San José–San Ramón y San José–Cartago, como parte de las ampliaciones de la Ruta 1 y la Ruta 2, respectivamente.

Pablo Camacho Viceministro de Infraestructura

“Eventualmente debemos hacer la evaluación de lo que sería este anillo perimetral. Es posible hacerlo, no necesariamente esa es la solución; pero si es una de las soluciones que se dio hace 40 años”.

Randall Murillo Cámara de la Construcción

“Este anillo pretende que zonas como Alajuela, Heredia, Tibás, Moravia, Coronado o Escazú pudieran conectarse a través de una carretera sin necesidad de alcanzar Circunvalación o pasar por el centro de San José”.