El proyecto 24.913, que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, propone reformas para acelerar los procesos penales y reducir la acumulación de juicios pendientes.

Una de las medidas permitiría que jueces unipersonales conozcan delitos con penas de hasta 10 años de prisión, lo que descongestionaría a los tribunales colegiados y haría más ágiles las audiencias.

También se plantea la posibilidad de sustituir a defensores públicos cuando no puedan asistir a una audiencia, con el fin de evitar suspensiones que retrasan los juicios.

El objetivo es que los procesos avancen sin depender de un solo profesional asignado.

El Ministerio Público advirtió que los cambios implicarán un aumento en la cantidad de juicios y, por lo tanto, será necesario reforzar la disponibilidad de fiscales, defensores y técnicos judiciales.

El Departamento de Planificación del Poder Judicial ya realiza un estudio para definir cuántos recursos adicionales se requerirán.

La propuesta cuenta con apoyo en el ámbito judicial, aunque su éxito dependerá de la asignación de presupuesto para garantizar que las audiencias sean efectivas y más ágiles.

El Fiscal General, Carlo Díaz, reconoció que la reforma procesal penal es necesaria, pero subrayó que exigirá más recursos para su aplicación.

“Si se incrementa la cantidad de juicios, no tendremos capacidad para cubrirlos todos. La reforma es muy importante y estamos de acuerdo, pero necesariamente implicará más recursos para que pueda aplicarse de manera efectiva”, dijo Díaz a Diario Extra.