El analista político Mario Quirós explica que el sondeo realizado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que otorga una ventaja a los candidatos Álvaro Ramos (PLN) y Ariel Robles (FA), no ofrece una muestra representativa del electorado y por ello sus resultados son limitados.

“Un sondeo digital: es voluntario, sin control probabilístico. Se difunde por redes sociales o WhatsApp, responde quien quiere, y no es representativo del electorado nacional”, afirma Quirós.

Agrega que “el valor de un sondeo digital es exploratorio y limitado”, que permite observar percepciones de personas activas en redes sociales y con alta conectividad digital.

“Puede ofrecer señales preliminares, siempre que se interprete con cautela y dentro de un marco metodológico claro. En ningún caso sustituye una encuesta científica”, enfatiza.

En el caso puntual el sondeo presenta una sobrerrepresentación de personas con estudios universitarios (92%), hombres (53%), mayores de 41 años (63%) y residentes en la Gran Área Metropolitana (86%). “Lo que tenemos no es una muestra equilibrada, sino la opinión de un grupo muy particular: hombres mayores, urbanos, con alto nivel educativo y muy conectados digitalmente”, menciona Quirós. “Este tipo de concentración introduce un sesgo estructural que impide proyectar los resultados al electorado nacional”, concluye el analista.

Los resultados muestran a la candidata del oficialismo, Laura Fernández, bastante rezagada.

El sondeo aplicado a más de 4 mil personas entre el 11 y 21 de agosto de 2025 a través de redes sociales y WhatsApp, indagó percepciones políticas e intención de voto de cara a 2026.

Tras conocerse los hallazgos, Ramos aseguró que “no son solo una cifra: es la voz de un pueblo que despierta y que ya decidió caminar hacia una Costa Rica más justa, segura y llena de oportunidades”.

Los resultados arrojan además que la administración Chaves Robles recibe una evaluación mayoritariamente negativa, con el 76% de los participantes calificando su gestión como “mala” o “muy mala”.

“Es fácil para una campaña caer en la tentación de convertir un sondeo exploratorio en una herramienta de propaganda. Pero, utilizar estos resultados para afirmar liderazgo en intención de voto no solo es un error técnico, es un acto de desinformación”, enfatizó Quirós.