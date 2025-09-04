El informe “Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad” del Programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional (UNA) advierte que el Gobierno mantiene una estrategia de confrontación que busca “desmantelar y erosionar” los contrapesos democráticos.

Según el análisis, esta situación se manifiesta en ataques directos a la oposición política, cuestionamientos a la labor fiscalizadora de la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes, así como resistencia al control constitucional y penal que ejerce el Poder Judicial.

“Desde un punto de vista de las ciencias políticas, este comportamiento se cataloga como un ‘populismo delegativo’, que se presenta cuando un presidente se arroga como representante, lo que de manera difusa se denomina ‘pueblo’ y modifica el aparato institucional para amoldarlo según sus intereses“, dice el informe.

El estudio también señala que la coyuntura se agrava de cara al proceso electoral, con un aumento de la confrontación y la incertidumbre política.

En otros temas, el análisis reconoce avances en competitividad, atracción de inversión, inteligencia artificial y despliegue de la red 5G, pero alerta que decisiones técnicas están siendo condicionadas por criterios políticos y externos.

Para los investigadores, Costa Rica atraviesa un momento crítico donde la legitimidad institucional y los logros históricos en materia de bienestar y democracia se encuentran en riesgo.