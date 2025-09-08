La periodista Ana Lucía Vega está lista para dejar atrás las apariencias con el nuevo proyecto profesional que inicia.

A través de sus redes sociales anunció que está a punto de dar inicio a un nuevo proyecto personal llamado “A Plena Lu”, un podcast que, según comentó ella, será un espacio real sin filtros donde se hablará de lo que muchas veces no se dice en redes.

“Este es un proyecto creado con amor, con un gran equipo, y con el deseo de conectar e inspirar”, compartió Ana Lucía.

“Semana a semana encontrarán un pedacito de luz en el podcast”, agregó con entusiasmo.

La expresentadora televisiva compartió que el proyecto estará disponible a partir del miércoles 10 de septiembre a las 7:00 p.m.

En respuesta, muchos de sus seguidores de la farándula dejaron mensajes en la publicación.

Diego Bravo, creador de contenido, comentó “Ya era hora”. Una de sus fieles amigas, Ericka Morera, escribió “¡Qué lindo! Me encanta muchos éxitos”.

La expresentadora Jale Berahimi también le externó “Muchos éxitos mi Lulu”.