Un amplio operativo ejecutado por la Policía de Control Fiscal y el Ministerio de Hacienda en diferentes locales comerciales en Alajuela dejó como resultado el decomiso de una cantidad importante de zapatos.

Se trata de al menos 20 puntos distintos, entre los que destacan dos zapaterías en las cuales se realizó el decomiso.

Foto: corresponsal Roger Soto.

Para el operativo, las autoridades contaron con varias patrullas de la Policía Municipal de Alajuela, así como perreras y un autobús.

De la misma forma, contaron con una gran cantidad de personal, tanto de control fiscal como de Hacienda.

Con información del corresponsal Roger Soto.

Foto: corresponsal Roger Soto.

Video: corresponsal Roger Soto.