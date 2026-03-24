Amplían rango de edad para vacunación contra sarampión en viajeros

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los niños entre 6 y 15 meses y todas las personas de 15 años en adelante deberán vacunarse contra el sarampión si viajan a países del continente americano con brotes activos, informó la CCSS. La institución recomienda aplicar la dosis al menos dos semanas antes del viaje.

“Todo niño de 6 meses a menos de 15 meses, que por una razón viaje a estos países que presentan casos activos, debe recibir una dosis adicional fuera de su esquema oficial. Además, toda persona mayor de 15 años debe recibir la dosis de refuerzo”, detalló el doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador de Inmunizaciones de la CCSS.

De igual manera, señaló que a la población de entre 15 meses y menos de 15 años se le debe revisar su esquema de vacunación y asegurarse de que este esté completo.

La CCSS señaló que, según datos institucionales, con corte al lunes 23 de marzo, 7.632 personas viajeras ya cuentan con su dosis de refuerzo.

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“El sarampión causa complicaciones y puede provocar hasta la muerte. Una persona que esté contagiada puede contagiar a 18 personas a su alrededor, ya que es una de las enfermedades más infectocontagiosas que se presentan en el mundo”, señaló Delgado.

Los países que actualmente registran brotes son:

Canadá

Estados Unidos

México

Bolivia

Chile

Uruguay

Argentina

Guatemala

La CCSS detalló que el listado se actualizará conforme a las alertas que se emitan.

Edificio de la CCSS. Foto: Issac Villalta.

¿Dónde encontrar la vacuna del sarampión?

La institución sanitaria informó que la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud de la CCSS. Para acceder a esta, no es necesario pedir cita.

En el caso de los menores de edad, los padres de familia o encargados deben presentar el carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, conocido popularmente como “el librito azul”.