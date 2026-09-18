Amplían horarios para pruebas prácticas de manejo

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Educación Vial anunciaron que ampliarán los horarios para las pruebas prácticas de manejo.
De acuerdo con el MOPT, se realizarán pruebas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante los días hábiles de octubre, noviembre y diciembre de 2026 en todas las sedes del país.
Además, las sedes con mayor volumen de solicitudes, como lo son: Pérez Zeledón, San Ramón, Heredia, Guápiles y Ciudad Vial (San José) brindarán atención todos los sábados del mes de octubre en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
La ampliación responde a la proximidad del vencimiento del periodo transitorio fijado para la implementación de los nuevos manuales de conducción.
De acuerdo con la normativa establecida:
Para gestionar una cita, los usuarios deben contemplar los siguientes pasos y condiciones: