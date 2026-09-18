Amplían horarios para pruebas prácticas de manejo

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Educación Vial anunciaron que ampliarán los horarios para las pruebas prácticas de manejo.

De acuerdo con el MOPT, se realizarán pruebas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante los días hábiles de octubre, noviembre y diciembre de 2026 en todas las sedes del país.

Además, las sedes con mayor volumen de solicitudes, como lo son: Pérez Zeledón, San Ramón, Heredia, Guápiles y Ciudad Vial (San José) brindarán atención todos los sábados del mes de octubre en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La ampliación responde a la proximidad del vencimiento del periodo transitorio fijado para la implementación de los nuevos manuales de conducción.

De acuerdo con la normativa establecida:

Las personas que hayan aprobado el examen teórico antes del 27 de febrero de 2026 y que al 31 de diciembre de 2026 no hayan realizado la prueba práctica, mantendrán únicamente la aprobación teórica para la categoría de automóvil .

y que al no hayan realizado la prueba práctica, mantendrán únicamente la aprobación teórica para la categoría de . Si el usuario requiere obtener la licencia para motocicleta, deberá repetir la prueba teórica correspondiente a esa categoría.

Requisitos y proceso de matrícula

Para gestionar una cita, los usuarios deben contemplar los siguientes pasos y condiciones:

Pago del derecho de prueba: Cancelar la suma de ¢5.000 en cualquier entidad financiera autorizada. Registro en línea: Ingresar con usuario y contraseña activos al portal oficial (servicios.educacionvial.go.cr) para verificar disponibilidad y matricular. Validación de restricciones: La persona no debe contar con una cita matriculada previamente ni encontrarse dentro del periodo de 20 días hábiles de sanción tras haber reprobado un examen, ya que el sistema aplica un bloqueo automático durante ese lapso.