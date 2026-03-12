Amordazan al guarda y roban camión cargado con cilindros de gas en Moín

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Tres sujetos encapuchados y armados ingresaron a un almacén dedicado a la venta de gas y sustrajeron un camión que contenía aproximadamente 200 cilindros de gas la noche del miércoles en Moín, Limón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sujetos presuntamente amordazaron al oficial de seguridad, quien, una vez que los sospechosos abandonaron el lugar, logró liberarse y alertó a la Fuerza Pública.

Momento en el que agentes de OIJ encuentran los cilindros de gas robados. Video: OIJ.

A raíz de la denuncia, se coordinó un operativo entre la Fuerza Pública, el Ministerio Público y el OIJ. Durante las diligencias, las autoridades ubicaron el camión robado y varios cilindros de gas dentro de una finca.

Cilindros de gas robados. Foto: OIJ.

OIJ detalló que la mañana de este jueves realizaron un allanamiento como parte de las diligencias. Además, los agentes intervinieron un vehículo liviano donde viajaban tres sospechosos, quienes fueron detenidos en el sitio.

Los detenidos fueron identificados como Enrique, de 32 años; Toruño, de 18; y Mata, de 23, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.