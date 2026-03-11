El festival Amón Cultural 2026 se realizará este sábado 14 de marzo en los barrios Amón y Otoya, en el centro de San José, con más de 115 actividades culturales distribuidas en más de 38 sedes y una programación que se extenderá durante todo el día, desde la mañana hasta la noche.
La XII edición del evento es organizada por el Tecnológico de Costa Rica, la Municipalidad de San José y Coopecaja.
Este año está dedicada al chef Santiago Fernández Benedetto, reconocido por su aporte a la gastronomía nacional y su vínculo con Barrio Amón.
Entre las actividades más destacadas del festival se encuentran:
- Concierto de cierre de Malpaís
14 de marzo
7:15 p. m.
Tarima principal del Tecnológico de Costa Rica
- X Certamen de pintura al aire libre “Amón/Otoya a Color”
14 de marzo
9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Parque España
- Segundo Concurso Madonnari Costa Rica (pintura con tizas en la calle)
14 de marzo
9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Calle 5, Barrio Amón
- Recorrido guiado “Asesinados, ahorcados y mitos josefinos”
14 de marzo
10:00 a. m.
Salida desde el Parque Morazán
- Recorrido arquitectónico “De parque a parque: del Nacional al Morazán pasando por Amón y Otoya”
14 de marzo
11:00 a. m. y 2:00 p. m.
Salida desde el Monumento Nacional de Costa Rica
- XIX Festival Intersedes de Danza, con agrupaciones del Tecnológico de Costa Rica y artistas invitados.
14 de marzo
4:00 p. m.
Tarima del Tecnológico de Costa Rica
Además de estas actividades, el festival incluirá exposiciones artísticas, ferias de diseño, mercados de arte, cine, talleres, actividades infantiles y experiencias gastronómicas en distintos espacios culturales de los barrios Amón y Otoya.
Las personas interesadas en conocer todos los horarios, sedes y detalles del evento pueden consultar la programación completa en las redes sociales oficiales de Amón Cultural.