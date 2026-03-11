El festival Amón Cultural 2026 se realizará este sábado 14 de marzo en los barrios Amón y Otoya, en el centro de San José, con más de 115 actividades culturales distribuidas en más de 38 sedes y una programación que se extenderá durante todo el día, desde la mañana hasta la noche.

Foto: Archivo

La XII edición del evento es organizada por el Tecnológico de Costa Rica, la Municipalidad de San José y Coopecaja.

Este año está dedicada al chef Santiago Fernández Benedetto, reconocido por su aporte a la gastronomía nacional y su vínculo con Barrio Amón.

Entre las actividades más destacadas del festival se encuentran:

Concierto de cierre de Malpaís

14 de marzo

7:15 p. m.

Tarima principal del Tecnológico de Costa Rica

X Certamen de pintura al aire libre “Amón/Otoya a Color”

14 de marzo

9:00 a. m. – 2:00 p. m.

Parque España

Segundo Concurso Madonnari Costa Rica (pintura con tizas en la calle)

14 de marzo

9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Calle 5, Barrio Amón

Recorrido guiado “Asesinados, ahorcados y mitos josefinos”

14 de marzo

10:00 a. m.

Salida desde el Parque Morazán

Recorrido arquitectónico “De parque a parque: del Nacional al Morazán pasando por Amón y Otoya”

14 de marzo

11:00 a. m. y 2:00 p. m.

Salida desde el Monumento Nacional de Costa Rica

XIX Festival Intersedes de Danza, con agrupaciones del Tecnológico de Costa Rica y artistas invitados.

14 de marzo

4:00 p. m.

Tarima del Tecnológico de Costa Rica

Además de estas actividades, el festival incluirá exposiciones artísticas, ferias de diseño, mercados de arte, cine, talleres, actividades infantiles y experiencias gastronómicas en distintos espacios culturales de los barrios Amón y Otoya.

Las personas interesadas en conocer todos los horarios, sedes y detalles del evento pueden consultar la programación completa en las redes sociales oficiales de Amón Cultural.