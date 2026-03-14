¡Amistosos en pie! La Sele sí jugará contra Irán

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol informó que los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica ante Jordania e Irán, correspondientes a la fecha FIFA de marzo, se mantienen en el calendario, aunque con un cambio de sede ya confirmado.

Ambos encuentros se disputarán en Antalya, ciudad costera ubicada a orillas del mar Mediterráneo. La modificación responde al conflicto que se mantiene en Medio Oriente, por lo que se optó por trasladar los partidos a territorio turco.

La Tricolor enfrentará a Jordania el 27 de marzo y el 31 de este mismo mes se medirá ante Irán, ambos compromisos en el mismo escenario.

La sede exacta y los horarios oficiales de los encuentros serán confirmados próximamente por la FCRF a través de sus canales oficiales.

Estos partidos marcarán los primeros compromisos de la Selección Mayor en el 2026 bajo la dirección técnica del argentino Fernando Batista.