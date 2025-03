Ciudad de México, 21 (EFE).- América Latina alberga casi un tercio de los recursos hídricos del planeta, a pesar de ello, este líquido vital es inaccesible para 166 millones de personas de la región. Ante este escenario nace ‘Aliados por el agua’, una convocatoria emitida por Coca-Cola que, a partir de la colaboración e innovación tecnológica, busca combatir los problemas vinculados con la escasez de agua.



En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, las Naciones Unidas han perseguido la meta central de garantizar el derecho a este recurso indispensable para todas las personas antes del 2030, propósito que se incluye en el punto número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Aunque esta organización internacional aclara que cada zona enfrenta sus propias dificultades, en Latinoamérica hay países como México donde expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya advierten de la posibilidad del Día Cero en 2028 si no se toman las medidas urgentes, o Chile, que actualmente ocupa la primera posición con mayor estrés hídrico de la región.



Para avanzar en la preservación y el cuidado de este elemento básico para la vida humana existen “soluciones innovadoras” agrupadas en proyectos dedicados a enfrentar los retos de la escasez mediante la “optimización y trabajo en conjunto de especialistas de diferentes sectores”, según destaca información de la red de ‘Aliados por el Agua’.



Esta convocatoria surge a principios de 2024 y cuenta con el apoyo de organizaciones como GETF y New Ventures para cumplir la misión de fortalecer la capacidad de organizaciones sociales, comunitarias y público-privadas que lideran proyectos dedicados a la conservación y el acceso sostenible a este bien básico.



La nueva generación de ‘Aliados por el Agua’ está conformada por seis proyectos que realizarán acciones escalables que puedan implementarse en distintas zonas con estrés hídrico, además, estas iniciativas abordarán “los problemas actuales y sentarán las bases para un manejo más eficiente del agua en el futuro”.



Infraestructura eficiente y sostenible



Por ejemplo, en territorio mexicano la sobreexplotación de acuíferos y las pérdidas de agua en las redes de distribución representan un desafío crítico. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 33 % de los municipios no recibe agua a diario y el 32 % del líquido se desperdicia por fugas en la infraestructura.



Para reducir estas pérdidas, el proyecto seleccionado, FIDO Tech, ha desarrollado tecnologías avanzadas para la detección y reparación de fugas en sistemas públicos y privados, optimizando la gestión del recurso.



En esta lista que apoya Coca-Cola en América Latina, también se incluye a Arable, una plataforma que ayuda a los agricultores a optimizar el uso del agua en sus cultivos al tener presencia en diversas cuencas de México. Se trata de una acción clave, siendo que a nivel global el 70 % de este elemento básico se va en actividades agrícolas.



A esta batalla por la conservación se suma ALIS, una organización que colabora con comunidades y empresas para fomentar prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el consumo de agua a partir de la eficiencia de la misma.



La gestión de ALIS se enfoca esencialmente en Baja California Sur, uno de los estados mexicanos que registran sequías más severas.



Ese mismo problema reside en Chile, un territorio que lleva 14 años de sequía, lo que ha reducido los niveles de agua en embalses y, por ende, afectado el suministro urbano y agrícola.

Por lo tanto, la empresa Kilimo, otra de las seleccionadas en la convocatoria, ha implementado inteligencia artificial en la gestión del riego agrícola en Chile, México y Argentina.



A ‘Aliados por el agua’ se suman otros dos proyectos, Vbio, que intenta promover la ‘sociobioeconomía’ en Brasil, y Asa Alimentaria que, además de perseguir la sostenibilidad hídrica, busca generar un sistema alimentario equitativo en La Paz, capital del estado de Baja California Sur. EFE