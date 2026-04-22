Amenazas de ataque armado provocan suspensión de clases

La tranquilidad de la jornada escolar se vio interrumpida tras la confirmación, por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), de la suspensión de lecciones en cuatro centros de enseñanza secundaria en distintas regiones del país.

Esta medida responde a una serie de alertas por amenazas de posibles ataques armados que encendieron las alarmas de las autoridades educativas y policiales.

Las instituciones afectadas por esta situación son el Liceo de Puriscal, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Puriscal, un centro educativo ubicado en Pocosol y el Liceo Experimental de Siquirres.

Ante estos incidentes, el departamento de prensa del MEP indicó a Grupo Extra que “no se debe menospreciar ningún tipo de advertencia o riesgo potencial que atente contra la comunidad estudiantil”.

En este sentido, la directriz institucional es clara: activar de forma inmediata los protocolos de seguridad vigentes, es vital comenzar con el reporte correspondiente a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. En respuesta a la emergencia, se han llevado a cabo reuniones de supervisión técnica para definir la hoja de ruta y los pasos a seguir en cada una de las comunidades afectadas.

El impacto en el calendario escolar varía según la valoración de riesgo en cada zona: en el caso de Siquirres, las autoridades determinaron que la suspensión de lecciones se extienda desde martes y hasta este miércoles.

Por su parte, en Pocosol, la decisión de interrumpir las clases durante el 21 de abril se tomó tras una recomendación directa de la Fuerza Pública.

Las autoridades educativas y de seguridad ciudadana hicieron un llamado a los padres de familia, encargados y a todo el personal docente y administrativo para mantener una vigilancia activa.

La consigna principal es la denuncia temprana; cualquier amenaza identificada debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes para evitar que la situación escale y derive en una afectación de mayor gravedad.

Por ahora, el Ministerio de Educación se mantiene vigilante mientras coordina estrechamente con los cuerpos policiales para garantizar condiciones seguras que permitan el retorno a las aulas en los centros afectados.