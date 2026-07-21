Amenazas de ataque armado en centros educativos alcanzan cifra récord

Las amenazas reportadas en centros educativos del país se dispararon en los últimos años. Mientras en 2021 se contabilizaron apenas seis casos, al corte de junio de 2026 ya suman 129, lo que representa un incremento del 2050%.

La cifra no solo supera los datos anuales de los últimos cinco años, sino que también evidencia una aceleración en la cantidad de reportes atendidos dentro del sistema educativo costarricense.

La criminóloga Tania Molina considera que el crecimiento sostenido de las amenazas refleja un fenómeno en el que confluyen factores sociales, psicológicos y culturales.

“Lo primero que hay que decir es que definitivamente es una situación que no deriva de una sola cosa, es multifactorial. En principio se puede hablar del efecto contagio, el famoso copycat, que se ha visto con los tiroteos escolares en Estados Unidos y México”, explicó.

La especialista señaló que la exposición constante a contenidos relacionados con ataques armados en redes sociales contribuye a replicar este tipo de comportamientos.

Desconocen autores

Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) muestran que todas las amenazas son atendidas mediante los nuevos protocolos institucionales y en coordinación con las autoridades.

Sin embargo, la mayoría de personas que realizan amenazas no han podido ser identificadas debido a que los mensajes son difundidos por medios anónimos o indirectos.

Las cifras muestran una tendencia al alza desde 2021. Ese año se registraron seis amenazas; en 2022 fueron 18, lo que representa un aumento del 200%.

Para 2023 la cifra ascendió a 30 casos, lo que representa un incremento del 66,7% respecto al año anterior, mientras que en 2024 llegó a 43 reportes. Aunque en 2025 los casos disminuyeron a 27, durante los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizan 129 amenazas, un 377,8% más que las registradas en todo el año anterior.

“Toda amenaza se atiende con absoluta seriedad y activa de inmediato los protocolos institucionales correspondientes. Aunque posteriormente una amenaza no se concrete en un acto real de violencia, el MEP no las minimiza ni las normaliza y mantiene activos sus mecanismos preventivos”, señaló el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.

Amenazas se multiplican

El registro de 2026 también supera los datos completos de años anteriores. Los 129 casos contabilizados hasta junio triplican los reportados durante todo 2024 y son más de siete veces los registrados en 2022.

Además, en apenas medio año se acumularon más reportes que los registrados entre 2021 y 2023 en conjunto.

La Contraloría de Derechos Estudiantiles detalló que las amenazas han sido comunicadas mediante grafitis en servicios sanitarios, publicaciones en redes sociales, mensajes de WhatsApp, chats grupales y otras plataformas digitales.

Para la docente de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), Yenory Rivera, el incremento de las amenazas debe analizarse desde una perspectiva criminológica y no únicamente disciplinaria, pues detrás de estos comportamientos confluyen factores individuales y sociales.

“Estas amenazas pueden estar relacionadas con una mayor exposición de niños y adolescentes a contenidos violentos en redes sociales, la influencia de casos ocurridos en otros países, la búsqueda de reconocimiento e, incluso, problemas de salud mental no detectados”, detalló.

La especialista añadió que situaciones como el acoso escolar y la disminución de factores de protección, entre ellos el acompañamiento familiar y comunitario, pueden influir en la aparición de este tipo de conductas.

Autoridades mantienen protocolos activos

El ministerio precisó que cuando existe una sospecha razonable sobre la posible persona responsable se presentan las denuncias correspondientes ante las autoridades y se aplican los procedimientos establecidos en el protocolo denominado “Síntesis para el abordaje de amenazas y eventos críticos en centros educativos públicos y privados del sistema educativo costarricense”.