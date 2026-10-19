Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Una llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 permitió a los oficiales de la Fuerza Pública asestar un golpe policial en el sector del Tejar de El Guarco, Cartago, tras la detención de dos hombres que circulaban armados y con una millonaria suma de dinero en efectivo.

La intervención se desplegó en el marco de las acciones de la Operación Fuerza Élite, luego de que un ciudadano denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por los ocupantes de un vehículo que transitaba por la localidad.

Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron patrullajes de rastreo en los alrededores hasta dar con un automotor que coincidía de forma exacta con las características brindadas por el denunciante.

Millonario decomiso y alerta canina

Al abordar el vehículo, las autoridades identificaron a dos sujetos de apellidos Madrigal y Panilla. Durante la inspección del habitáculo, los oficiales descubrieron en el asiento trasero una bolsa que contenía:

₡8.594.256 en billetes de moneda nacional.

en billetes de moneda nacional. $877 en efectivo.

en efectivo. 15,84 gramos de aparente marihuana.

de aparente marihuana. Un radio de comunicación portátil.

La revisión del vehículo se complementó con la intervención de una unidad canina de la Fuerza Pública, cuyo perro detector dio la señal de alerta que condujo al hallazgo de un arma de fuego con la serie alterada, equipada con un cargador cargado con 17 proyectiles.

Al constatar que ninguno de los dos hombres contaba con los permisos legales correspondientes para el porte de armas de fuego, los policías procedieron de inmediato con su aprehensión.

Ambos sospechosos, junto con el dinero, el arma, el vehículo y la droga decomisada, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.