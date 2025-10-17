Este viernes se presentó una amenaza de bomba en el Liceo de Santo Domingo, según confirmó la institución.

La alerta provocó que se activaran todos los protocolos necesarios, por lo que la institución fue evacuada.

Foto: Raquel Vargas.

El Liceo confirmó que los estudiantes fueron evacuados al polideportivo de Santo Domingo.

Foto: Raquel Vargas.

Además, realizaron un llamado a los padres para retirar a los jóvenes de este sitio.

Foto: Raquel Vargas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública e incluso la Cruz Roja Costarricense se encuentran en la escena.

Se destaca además que las autoridades alertaron a los vecinos de la zona sobre la situación.

Foto: Raquel Vargas.

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