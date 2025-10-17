Amenaza de bomba en el Liceo de Santo Domingo

Institución fue evacuada

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

El Liceo de Santo Domingo informó este viernes haber recibido una amenaza de bomba en las instalaciones.

Debido a esta alerta, la institución afirma haber activado los protocolos para la salida de los estudiantes.

Es por esto que fueron evacuados al polideportivo de Santo Domingo.

Además, realizaron un llamado a los padres para retirar a los jóvenes de este sitio.

La Fuerza Pública se encontraría en ruta para la atención de la emergencia.

Bomberos destacó que en apariencia la amenaza se dio via correo.