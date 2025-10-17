Amenaza de bomba en el Liceo de Santo Domingo

El Liceo de Santo Domingo informó este viernes haber recibido una amenaza de bomba en las instalaciones.

Debido a esta alerta, la institución afirma haber activado los protocolos para la salida de los estudiantes.

Es por esto que fueron evacuados al polideportivo de Santo Domingo.

Además, realizaron un llamado a los padres para retirar a los jóvenes de este sitio.

La Fuerza Pública se encontraría en ruta para la atención de la emergencia.

Bomberos destacó que en apariencia la amenaza se dio via correo.