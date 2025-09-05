Managua.- De Nicaragua habló poco, pero sobre Costa Rica tuvo mucho que decir. Nadie quedó exento: Miguel Herrera, Keylor Navas, los defensas, e incluso la prensa fueron blanco del técnico de Nicaragua, Marco Antonio el “Fantasma” Figueroa.

Aprovechó la oportunidad para lanzar sus críticas, especialmente contra el portero tico, ganador de tres Champions League con el Real Madrid, a quien intentó restarle mérito. “Navas es conocido por todos ustedes, pero tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es un arquero de 20 años, yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, tiene su Champions, trayectoria, pero no es el de 20 años. Así que, si le tenemos que, que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto” dijo el chileno.

Pero Figueroa continuó su ataque, esta vez contra la línea defensiva de la tricolor, revelando parte de su estrategia. “El favorito aquí es Costa Rica por su historia, pero como lo dije al principio, los partidos se tienen que jugar y nosotros vamos a tratar de anular todo su fútbol de mediocampo, para poder tener opciones y estar cerca de sus centrales, aunque lo tomen a mal, mucho que sean internacionales, son lentos, entonces vamos a ver si por ahí, con nuestro delantero podemos hacerles daño en cuanto a velocidad”, comentó Figueroa.

La crítica alcanzó al arbitraje. Señala que en partidos anteriores, contra Guadalupe o Panamá, los árbitros perjudicaron a Nicaragua. “Me preocupa mucho la designación de un árbitro mexicano, eso me preocupa más que la Selección de Costa Rica y se lo voy a explicar. En Costa Rica ustedes saben, tienen socios, tienen dueños mexicanos, el gerente de Selección es mexicano, el técnico es mexicano, entonces me preocupa eso” indicó el técnico. El técnico también se refirió a las condiciones de la cancha, señalando que la sintética está certificada por FIFA y lanzó una última advertencia: “A Costa Rica nunca le tocó un rival como al que le va a tocar mañana (hoy)”.