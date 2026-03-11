Amenaza al presidente Chaves: OIJ detiene a una mujer

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una mujer que presuntamente amenazó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la presidenta electa, Laura Fernández, fue detenida este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información confirmada, la detenida es una mujer de apellidos Gamboa Freer, quien se encontraba en la zona sur del país.

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Las autoridades realizaron un allanamiento para concretar la detención. Durante la intervención policial, la sospechosa intentó escapar y sufrió una lesión en una de sus piernas, según indicaron fuentes judiciales.

El OIJ no reveló el contenido de las supuestas amenazas ni confirmó cuáles delitos podría atribuir el Ministerio Público dentro de la investigación.