Amenaza a dependiente de pizzería y huye con dinero

La Delegación Regional de Liberia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso del delito de robo, tras un hecho ocurrido en enero de este año en la provincia de Guanacaste.

De acuerdo con el reporte judicial, los hechos se registraron el pasado 24 de enero de 2026, a las 8:14 p.m., en el sector de Liberia, cuando en apariencia el sujeto ingresó a una pizzería y, mediante amenazas, logró intimidar a la dependiente del local.

Según la información preliminar, el sospechoso habría robado dinero en efectivo de la caja registradora, así como un teléfono celular propiedad de la víctima, para posteriormente darse a la fuga.

El individuo es descrito como un masculino de piel morena clara y contextura delgada. Al momento del asalto vestía pantaloneta estampada, camiseta color rojo, abrigo negro y portaba una gorra del mismo color.

Las autoridades indicaron que cualquier información que permita identificar o ubicar a esta persona es de gran importancia para el avance de la investigación.

El OIJ solicita a la población comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial en caso de contar con datos relevantes sobre el sospechoso.