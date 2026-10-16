Amarini Villatoro: “Va a ser difícil llegar al primer lugar”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, habló esta mañana en la previa del importante duelo del domingo ante Saprissa, líder del campeonato y que actualmente aventaja a los brumosos por tres puntos.

El estratega guatemalteco anticipó un partido muy disputado y reconoció el buen momento que atraviesa el conjunto morado, que viene de golear 6-0 a Sporting.

“Sabemos que al primer lugar es muy difícil que lleguemos, somos muy realistas. El partido, o al menos yo lo veo así, el domingo va a ser muy cerrado, muy peleado, muy parejo. Enfrentamos a un rival que viene bien, que dio una buena demostración de fútbol el día de ayer”, comentó Villatoro.

Aunque Cartaginés tendrá la posibilidad de acercarse al liderato, el entrenador dejó claro que el objetivo inmediato del equipo no es obsesionarse con alcanzar la cima, sino asegurar su clasificación entre los cuatro mejores.

“No vamos a poder acceder al primer lugar, pero nosotros estamos conscientes de que cada punto que se suma es un puntito más para clasificar, que es el primer objetivo de este equipo, clasificar entre los cuatro mejores”, afirmó.

El duelo entre brumosos y morados será clave en la lucha por los primeros puestos, con un Cartaginés que buscará recortar distancias ante un Saprissa que llega fortalecido tras su contundente triunfo sobre Sporting.