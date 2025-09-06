En el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, la Selección de Nicaragua recibió a Costa Rica por el inicio de la cuadrangular final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, con resultado final de 1 a 1.

Durante la primera etapa, ambos equipos tuvieron sus opciones frente al marco, siendo Costa Rica quien tuvo las chances más claras con Alonso Martínez y luego con Carlos Mora, sin embargos, sus remates no terminaron en el marco defendido por Miguel Rodríguez y en el caso de Mora, su disparo se fue por muy poco.

Mientras que Nicaragua, tuvo la opción más clara por medio de la táctica fija en un tiro libre, sin embargo, el balón pasó por centímetros del marco defendido por Keylor Navas.

Para el segundo tiempo, Jason Coronel de Nicaragua, se fue expulsando en tan solo 9 minutos de reiniciado el juego tras una fuerte entrada contra Alonso Martínez. Costa Rica aprovechó esta situación en el equipo nicaragüense para irse al frente del marcador por medio de la táctica fija, con Alexis Gamboa elevándose por todo lo alto del área pinolera y poner el 0 a 1.

Sin embargo, Nicaragua, no bajó los brazos, Costa Rica tampoco aprovechó el golpe anímico y más bien fueron los nicaragüenses quienes tomaron la valentía de ir al frente y al minuto 73, Juan Pablo Vargas cometió penal contra Ariel Arauz y luego de una larga revisión del VAR, Bayron Bonilla al 79, anotó desde los 11 pasos para el 1 a 1.

El próximo duelo de Costa Rica será ante Haití el martes a las 8:00 pm en el Estadio Nacional, mientras, Nicaragua irá a Honduras.

Alineación de Nicaragua: Miguel Rodríguez, Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano, Emmanuel Gómez, Ariagner Smith, Juan Barrera, Ariel Arauz, Jason Coronel, Junior Arteaga. DT: Marco Antonio Figueroa.

Costa Rica alineó con: Keylor Navas, Carlos Mora, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Joseph Mora, Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcocer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde. DT: Miguel Herrera