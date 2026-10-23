Amanda Moncada revela duro proceso de salud: “Estuve muy cerca de morir”

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La experta en moda Amanda Moncada sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una confesión que generó preocupación: estuvo muy cerca de perder la vida tras atravesar un delicado episodio de salud.

“Estuve muy cerca de morir”, expresó la estilista, quien ya había hecho público su diagnóstico de cáncer en 2022.

Aunque Moncada no detalló qué provocó esta nueva situación ni ofreció mayores explicaciones sobre lo ocurrido, sus palabras dejaron ver la gravedad del momento que enfrentó.

Tras esta experiencia, la experta en moda aseguró que hoy valora más que nunca el milagro de estar viva, una reflexión que cobra especial significado después de haber pasado por una situación en la que su vida estuvo en riesgo.

Su reaparición vuelve a poner la atención sobre la salud de Moncada, quien por ahora no ha brindado más detalles sobre las circunstancias que la llevaron a enfrentar este difícil episodio.