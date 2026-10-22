Amanda Miguel se suma a Pimpinela para ofrecer show en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La reconocida cantante argentinomexicana, Amanda Miguel, llegará a Costa Rica para interpretar algunos de sus mayores éxitos, como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, durante el festival ICONOS, programado para el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional.

Foto: Cortesía

El dúo argentino Pimpinela, integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, regresará al país después de su último concierto del 25 de mayo de 2024, cuando se presentó en Parque Viva con su gira “Siempre Juntos”.

Por su parte, Amanda Miguel visitó Costa Rica por última vez el 3 de agosto de 2024, también en Parque Viva, como parte de la celebración de sus 45 años de trayectoria musical.

Ambos artistas encabezarán una jornada dedicada a la música romántica en español, con canciones que han marcado historias de amor y desamor en Latinoamérica.

AFP

Bajo el lema “Amor, despecho y pasión”, ICONOS FEST ofrecerá más de cuatro horas de música, a partir de las 5:30 p. m. La organización adelantó que continuará revelando los nombres de los artistas internacionales que completarán el elenco.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves 22 de octubre, a las 2 p. m., por medio de la plataforma linke-arte.com, con precios de preventa a partir de ₡29.900.

El festival busca reunir a amigos, parejas y familias en una velada para cantar algunas de las canciones más emblemáticas de la música romántica, en un escenario que se convertirá en una gran sala de despecho.