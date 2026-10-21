Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Amanda Miguel llegará a Costa Rica para interpretar algunos de sus mayores éxitos, como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, durante el festival ICONOS, programado para el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional.

Foto: Cortesía

La artista es el segundo nombre confirmado para el espectáculo, luego del anuncio de Pimpinela. Ambos artistas encabezarán una jornada dedicada a la música romántica en español, con canciones que han marcado historias de amor y desamor en Latinoamérica.

Bajo el lema “Amor, despecho y pasión”, ICONOS FEST ofrecerá más de cuatro horas de música, a partir de las 5:30 p. m. La organización adelantó que continuará revelando los nombres de los artistas internacionales que completarán el elenco.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves 22 de octubre, a las 2 p. m., por medio de la plataforma linke-arte.com, con precios de preventa a partir de ₡29.900.

El festival busca reunir a amigos, parejas y familias en una velada para cantar algunas de las canciones más emblemáticas de la música romántica, en un escenario que se convertirá en una gran sala de despecho.