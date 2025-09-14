Escrito por: Francisco Brenes Herrera

La atleta costarricense Amalia Ortuño se consagró este domingo como campeona mundial de CrossFit adaptado en la categoría Seated 2, alcanzando su sexto título consecutivo en la máxima cita del planeta celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

“Estoy tan feliz como cuando gané el primer título. Tener en mis manos una medalla es algo hermoso, pero dejar un legado que perdure en el tiempo es simplemente indescriptible”, expresó emocionada tras recibir su presea.

Ortuño, quien comenzó en el CrossFit adaptado hace siete años luego de un diagnóstico que cambió su vida, ha sido pionera y referente en esta disciplina. En esta edición del campeonato participaron más de 260 atletas en 16 divisiones adaptativas, y la tica volvió a destacarse por su determinación y entrega.

Tras su histórico logro, la campeona ya prepara su próximo desafío: el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India, que se disputará del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025.