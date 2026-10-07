Amalia Ortuño hace historia tras recibir prestigioso galardón

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La paratleta costarricense Amalia Ortuño, oriunda de Turrialba, hizo historia en Madrid al convertirse en la primera deportista costarricense en recibir el galardón Influencia Hispana al Espíritu de Superación.

La ceremonia reunió en la capital española a destacadas figuras de Hispanoamérica de los ámbitos del deporte, la cultura, la ciencia y la innovación, consolidando una trayectoria marcada por la resiliencia y el compromiso deportivo.

El evento reconoció a 15 galardonados de distintos países hispanoamericanos, entre los que también destacaron el costarricense Álvaro Salas Castro por su premio en impacto social y el líder venezolano Edmundo González Urrutia.

Asimismo, la velada evocó la tradición de estos reconocimientos, que en ediciones anteriores han distinguido a renombradas personalidades como Luis Figo, Mario Vargas Llosa y Ágatha Ruiz de la Prada.

Foto: Cortesía

Uno de los momentos más conmovedores de la gala fue el discurso de Ortuño, enfocado en la transformación personal y en redefinir el concepto de superación. Ante la ovación de los presentes, la atleta turrialbeña afirmó que su silla de ruedas representa lo que decidió seguir haciendo a pesar de los cambios, concluyendo que no se necesita una vida perfecta para construir una vida extraordinaria.

Tras alcanzar destacados logros en Crossfit adaptado y Paratletismo, Ortuño enfoca su preparación en la próxima temporada, donde competirá en el Grand Prix de Dubái, el Campeonato Mundial de Para Atletismo en Tashkent (Uzbekistán) y los Juegos Parapanamericanos de Lima.

Su gran meta es mejorar su posición en el ranking internacional para avanzar en el proceso de clasificación a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Posterior a su participación en España, la deportista prevé regresar a Costa Rica el próximo 13 de octubre para retomar sus entrenamientos.