Amalia Ortuño gana medalla tras superar problemas de salud

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La paratleta costarricense, Amalia Ortuño, volvió a subirse a un podio tras dejar atrás unos problemas de salud que le hicieron pasar momentos complicados.

La estadía en el hospital fue compleja, pero tras dejar atrás todo esto, volvió a las competencias de la mejor manera, ya que se dejó la medalla de plata en lanzamiento de disco en el Grand Prix de Cali, en Colombia.

Su reacción fue de felicidad extrema, pues recuerda los días en que no podía competir por estar en una cama. Hoy, la historia es diferente.

“Hace un mes pensé que mi vida deportiva se tenía que detener por todo el año. Contraje una bacteria en la sangre sumamente peligrosa, pero hace 15 días me mentalicé en ir a Cali y acá estoy, con una medalla de plata que es más de lo que podía pensar”, indicó.

Amalia logró un récord centroamericano en la clase F56 al lanzar el disco a 19.60 metros.

Su anterior marca era de 19:34 logrado en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Limón 2026.

“Fue en el quinto lanzamiento donde el disco se fue más lejos. Cuando escuché la marca pense por segundos que había valido todo el esfuerzo y dolor”, manifestó.

Ahora se preparará para competir en la disciplina de impulsión de bala y lanzamiento de Jabalina.