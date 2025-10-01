La tica Amalia Ortuño cerró este miércoles su participación en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 con un otro récord nacional. En esta ocasión estuvo en la prueba de lanzamiento de jabalina clase F56. Logró 15 metros 32 centímetros.

“Ortuño ingresó al Estadio Jawaharlal Nehuru con una marca de 13 metros 87 centímetros y un tiempo después se despidió del reducto como la décima mejor del mundo. Las distancias efectuadas por la centroamericana en sus seis intentos fueron: primero con falta, segundo con 15.32, tercero 14.95, cuarto 14.40, quinto con falta y sexto 13.49”, detallaron desde el Comité Paralímpico Nacional.

Con esto suma dos récords, ya que el pasado domingo, en lanzamiento de disco, logró 18 metros 98 centímetros, para quedar de número 8 en el mundo.

Además, Amalia Ortuño es hexacampeona mundial de CrossFit adaptado, conferencista motivacional e inspiración global. Tuvo un diagnóstico de una enfermedad degenerativa y una discapacidad motora, pero eso no le impidió ponerse metas y alcanzarlas.