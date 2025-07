Luis Amador se tomará un mes para meditar si continuará con sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de febrero, luego de quedarse sin partido con el cual competir.

En entrevista con Diario Extra, el exministro aseguró que, aunque aún tiene la energía para participar en los comicios, le hace falta “el club de amigos” al que llama partido político.

“Ya igual los plazos se van cerrando, tengo que meditar con cuidado porque quizás esto es una forma de la vida de decirme; ‘es mejor que vaya en cuatro años con su propio partido para poder apañar y enfrentar a ese aprendiz de dictador que tenemos’.

Energías no me faltan, ganas no me faltan, conocimientos no me faltan”, subrayó Amador.

Según explicó, varias agrupaciones lo han buscado para que las represente, luego de las diferencias que lo llevaron a renunciar al Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La salida se dio, según indicó, tras denunciar una serie de irregularidades en el Reglamento Electoral Interno aprobado el pasado 18 de mayo. Entre las principales críticas, señaló que se cobra hasta ¢15 millones por aparecer inscrito en el primer lugar de la papeleta por San José.

“Finalmente hubo una reunión con el lunes de hace como dos semanas, en esa reunión yo le fui diciendo uno a uno estos puntos y me dijeron ‘no, no hay nada malo, eso está perfecto, eso no tiene ningún problema’. Yo les dije es que eso hay que quitarlo y me respondieron ‘eso no se va a cambiar’ y la posición fue inflexible”, relató.

Amador también acusó a la presidenta del partido, Luz Mary Alpízar, de intentar colocarse como vicepresidenta y ubicar a su esposo en el primer lugar por San José, lo que calificó como una actitud totalmente parcializada.

Ante estos señalamientos, Alpízar respondió que no corresponde que el exjerarca “busque vincular una cuota, que es para sostenimiento y liquidez del partido, con los temas de narcotráfico y nepotismo”.

Segundo partido que desiste

Además de desistir del PPSD, Amador también intentó en el pasado alcanzar la presidencia con el respaldo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero renunció a sus aspiraciones tras asegurar que “le cerraron las puertas en dicha agrupación” por conflictos con la militancia.