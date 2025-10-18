Amador llama a acuerdo nacional para elecciones 2026

Luis Amador fue presentado oficialmente como candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN) para las elecciones del 2026, con la promesa de encabezar un acuerdo nacional “por Costa Rica y su democracia”, ante lo que calificó como la crisis generada por el “régimen populista” actual.

Según el partido, su incorporación busca ofrecer una alternativa de centro humanista enfocada en rescatar la institucionalidad, promover la unidad nacional y defender el Estado Social de Derecho.

Durante el anuncio, los dirigentes del PIN aseguraron que Amador representa liderazgo, capacidad y honestidad para “salvar la democracia, rescatar la clase media y atender a los más necesitados”.

El plan político presentado por la agrupación propone fortalecer la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), atender el apagón educativo, declarar en emergencia el sector agroalimentario, invertir en infraestructura vial y construir dos nuevos aeropuertos (uno en Limón y otro en la zona sur), además de ampliar el de Liberia.

“Es urgente un bloque común en defensa de la seguridad social, desde el fortalecimiento de la autonomía de la CCSS, para atender la problemática de las listas de espera, el faltante de médicos especialistas, el desarrollo de la infraestructura hospitalaria y la sostenibilidad del régimen de IVM”, señala el documento firmado por Amador.

Además, aseguró que declarará el sector agroalimentario en emergencia para una atención urgente “a consecuencia de la pésima ruta del arroz”, de la importación masiva de productos hortícolas y la ausencia de una política pública a favor de los agricultores.

El aspirante, quien liderará una propuesta proveniente del Centro de Estudios Costa Rica Siglo XXI, prometió gobernar bajo los valores de solidaridad, justicia social y bienestar común, en concordancia con la línea ideológica del partido.

También plantea proteger la libertad de prensa, impulsar la generación de empleo y fomentar una economía con rostro humano como ejes de su eventual administración.