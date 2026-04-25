Alza en los combustibles subiría pasajes de buses

Los autobuseros advierten que el reciente incremento en el precio del diésel presionaría un ajuste en las tarifas del transporte público, ante el fuerte impacto en sus costos operativos; además de que en caso de que la situación se mantenga a nivel internacional, un alza acumulada podría comprometer la sostenibilidad del servicio si no se aplican mecanismos extraordinarios.

La presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, afirmó que “este aumento en el precio del litro del diésel representa una variación importantísima en la estructura de costos de la operación del servicio de transporte público. Hay empresas donde hoy estos aumentos podrían generar un incremento en los costos de operación de hasta ¢54 millones”.

Bolaños añadió que el impacto depende del consumo mensual de cada operador, al detallar que “una empresa que consume alrededor de 266 mil litros de diésel por mes para garantizar la operación de su servicio tendría un incremento de ¢44 millones y así sucesivamente dependiendo el consumo de cada una”.

En ese contexto, el sector no descarta recurrir a herramientas regulatorias ya contempladas ya que aseguran que existe una medida que permite realizar ajustes extraordinarios en el precio del pasaje por casos fortuitos, como lo fue el conflicto internacional del 2022, así como el que vive el país actualmente en Medio Oriente.

Los posibles aumentos se enmarcan en la situación confirmada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quienes señalaron la existencia de un estudio extraordinario de combustibles con base en información de Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

El intendente de Energía, Mario Mora, indicó que “este estudio que contempla el análisis de 13 embarques de combustibles gestionados por Recope entre el 13 de marzo y el 9 de abril del 2026, y que reflejan ya el impacto directo de la crisis y la guerra en Medio Oriente, situación que ha provocado el aumento en el precio del petróleo crudo, así como en el precio internacional de todos los combustibles terminados que importa Costa Rica”.

Bajo este contexto, los combustibles como el diésel subirían ¢134 por litro, mientras que la Super y Regular aumentarían ¢122 y ¢82 respectivamente.

En cuanto a los posibles incrementos de las tarifas de autobús, Aresep indicó que “el tema está en análisis; en cuanto se tenga una posición concreta se informará”.