Alza en impuestos a carros eléctricos anunciado por Chaves: Esto dice Asomove

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) aseguró que el decreto anunciado por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, para incrementar los impuestos a los carros eléctricos no crea un nuevo tributo ni elimina por completo las exoneraciones.

En una entrevista concedida a Teletica, Chaves aseguró que elevaría del 6% al 30% los impuestos a los carros eléctricos y que a partir de hoy regiría un incremento del 7.5%.

Silvia Rojas, directora de Asomove, explicó que, de acuerdo con las declaraciones del jerarca, el Gobierno estaría aplicando la primera reducción gradual de los beneficios fiscales establecida en una reforma aprobada en 2022.

“Consideramos que lo más prudente es primero buscar el decreto y entender con mayor claridad qué es lo que dice, pero, a partir de las declaraciones del ministro, lo que se entiende es que no hay nada nuevo, simplemente se está ejecutando la ley”, afirmó Rojas.

Foto: Jorge Castillo.

Según explicó, la reforma a la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico amplió la vigencia de las exoneraciones, pero estableció que estas disminuirían un 25% cada tres años.

En el caso del Impuesto Selectivo de Consumo, cuya tarifa general corresponde al 30% del valor del vehículo, la primera reducción de la exoneración equivale a 7,5 puntos porcentuales.

La representante de Asomove sostuvo que la aplicación de esa tarifa estaba prevista desde 2025, tres años después de la aprobación de la reforma legal.