El extremo nacional, Álvaro Zamora, continuará su carrera en el fútbol de Portugal, pero en esta ocasión jugando en la segunda división, tras firmar con el Académico do Viseu de ese país.

Zamora quien estaba con el Aris, prácticamente dejó de jugar con los griegos y ahora emigra rumbo a Portugal, donde será el cuarto tico jugando en ese país, junto a Patrick Sequeira, Kevin Chamorro y Brandon Aguilera, quienes juegan en la primera división.

Álvaro llega a un equipo ubicado en el norte del país luso, el cual tiene 111 años de existencia y que arrancó perdiendo el certamen el fin de semana pasado. En la Liga Portugal 2, Zamora se encontrará con Sporting Lisboa B, Oporto B, Benfica B, entre otros.