Álvaro Ramos, candidato presidencial, aseguró que el oficialismo no quiere competir contra el Partido Liberación Nacional (PLN) porque tienen miedo de perder.

Esto luego de que la aspirante a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentara un recurso de Amparo Electoral en contra de la asamblea nacional de la agrupación verdiblanca.

“Tienen miedo, porque saben que vamos a ganar, por eso están recurriendo a esta medida desesperada. No nos vamos a dejar, aquí estamos los valientes”, subrayó Ramos.

Foto: Jorge Castillo.

Según argumentó Esquivel en la acción presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los liberacionistas no debieron realizar su reunión nacional para ratificar candidatos, ya que no efectuaron la asamblea cantonal de San Ramón ni la provincial de Alajuela.

Ante ello, Ramos subrayó que se está intentando convocar nuevamente a la reunión, no obstante aseguró que por condiciones ajenas a la agrupación aún no han logrado realizar la reunión.