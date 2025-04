Diario Extra conversó con Álvaro Ramos Rechnitz, padre del precandidato del Partido Liberación Nacional, sobre la campaña política que lleva a cabo su hijo aspirando a la presidencia de la República.

Ramos Rechnitz fue ministro de gobernación y policía, al igual que viceministro de seguridad.

¿Cómo ha visto el proceso de precampaña a la par de su hijo?

“Me parece que es un proceso ejemplar democrático, abierto e inclusivo. Un esfuerzo del Partido Liberación Nacional para reproducir los eternos valores de la Costa Rica democrática. Eso es lo que sucedió hoy.

El candidato que salga hoy electo es absolutamente legítimo, producto de una votación abierta, democrática, clara y por ende tiene un mandato muy específico. De acuerdo, al programa y las propuestas que haya hecho a la población recibió el espaldarazo para que eso sea el futuro gobierno del país.

Además, permitió una cosa que los demás partidos no pueden, que es ensamblar equipos por materia, ensamblar equipos por territorio que le da entonces una proyección nacional al PLN y al candidato.”

¿Qué representa su hijo no solo dentro del Partido Liberación Nacional, sino a nivel país?

“Representa una persona honesta, joven, un cambio generacional verdadero, pero a la vez es una persona madura, de gran inteligencia emocional, con una preparación de primera para dirigir al país.

Se ha preparado, ha ocupado los puestos adecuados para dirigir el país y representa la renovación total del país, pero lo más importante representa la defensa de democracia y es exactamente lo contrario a lo que hemos visto en este gobierno de insultos, de volar puentes de comunicación con las fuerzas políticas.

Álvaro representa exactamente lo contrario a lo que ha hecho el presidente Chávez que ha destruido prácticamente todo el diálogo político.”

¿Como político y padre de familia, cuál es el sentimiento ahora con su hijo aspirando a la presidencia?

“Lo respaldo absolutamente en todo, serviré en lo que se me pida, como se me pida, pero no ocuparé ningún cargo político ni gubernamental. Ya a mí me pasó la hora y la edad para eso.

Serviré de asesor sin sueldo, probablemente me prestarán oídos en materia de seguridad nacional, narcotráfico y estaré al servicio, siempre y cuando, sea sin ningún cargo.

Estoy muy orgulloso desde que nació, lo vi a hacer un esfuerzo desde un año y 8 meses en la escuela Centeno Güell, lo vi ser el mejor estudiante de primaria, el mejor estudiante de secundaria, entrar a la universidad con 14 años y sacar su primea carrera, muy temprano, a los 17 años.

Ser el mejor promedio de la Universidad de Costa Rica de entrada, ser el mejor promedio de salida de la Universidad, su segunda carrera a los 21 años y entrar al doctorado más prestigioso del mundo en Berkeley en economía y también sacarlo en un tiempo récord.

Me parece que es la persona cuyo esfuerzo personal teniendo una sordera de nacimiento es un ejemplo para todos los padres, para todos los muchachos que quieren que hacer ese esfuerzo en la vida. El país va a reconocer tener una persona sensible que entiende los problemas de toda la población, precisamente porque él tuvo que superarlos.”