Álvaro Ramos se retiró antes de conocer resultados de Asamblea del PLN

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, se retiró este sábado de la Asamblea Nacional verdiblanca antes de que concluyera la actividad y antes de que fueran anunciados los resultados de la elección de las nuevas autoridades.

Ramos no es asambleísta, por lo que no participaba directamente de las votaciones, pero estuvo presente durante buena parte de la jornada y abandonó el lugar antes de conocerse quiénes integrarían finalmente el Comité Ejecutivo Superior.

Su salida generó consultas debido a que una de sus principales recomendaciones, Alexandra Blanco, perdió la elección para la Secretaría General frente al actual ocupante del cargo, Miguel Guillén.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, negó que Ramos se marchara molesto por el resultado y aseguró que tenía otros compromisos.

“Don Álvaro tenía otros compromisos”, respondió Ramírez ante las preguntas sobre su salida anticipada.

Ramos había recomendado públicamente una nómina de siete personas para ocupar los principales puestos de la estructura partidaria, entre ellos Óscar Izquierdo para la presidencia y Blanco para la Secretaría General.

Izquierdo resultó electo presidente del PLN, mientras Guillén logró mantenerse como secretario general con 113 votos.

“Uno siempre quisiera ganar todo”

Ramírez reconoció que la candidatura de Blanco era una de las apuestas de Ramos, pero insistió en que el balance general fue positivo para el excandidato presidencial.

“Uno siempre quisiera ganar todo, pero en una democracia a veces las cosas no se dan de la misma forma que uno lo espera”, afirmó.

Según el jefe de fracción, cinco de las siete personas recomendadas por Ramos resultaron electas.

“Cinco fueron votados en la dirección que don Álvaro recomendó y yo creo que esa es una valoración importante”, indicó.

Ramírez rechazó además que Ramos haya intentado vetar a Guillén o a otros dirigentes.

“Aquí nadie veta a nadie porque esto es una asamblea democrática”, sostuvo.

El legislador aseguró que Ramos mantiene influencia dentro de Liberación Nacional y que espera que continúe participando en la vida partidaria pese a no haber logrado colocar a su candidata en uno de los principales cargos ejecutivos del PLN.