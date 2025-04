Álvaro Ramos, precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció las diferencias que ha tenido con la actual administración y le aseguró a la ciudadanía que su estilo de gobernar será muy diferente.

Además, instó a las personas a salir a votar en la convención interna de los verdiblancos reconociendo que el pueblo tiene el poder de cambio mediante el voto.

Ramos asistió a las urnas en la escuela Juan XXIII en horas de la mañana, acompañado de su familia, para ejercer su voto.

¿Qué lo diferencia de los otros precandidatos para llegar a ser el ganador el día de hoy?

“Tengo una historia de lucha y eso fue lo que me motivó a meterme. Primero, la lucha personal de superar mi sordera, llegar a tener estudios avanzados y después irle devolviendo poco a poco al país en múltiples facetas.

Me incorporé a la Caja y resulta que tuve una diferencia importante con el presidente de la República sobre el curso que debía tener la institución. Como yo soy una persona de convicciones muy fuertes, yo le dije ‘Señor, usted está equivocado, por ahí no es’ y recibí el despido, la destitución y la asumí porque preferí defender mis convicciones a simplemente decir bueno, para mantenerme en el puesto voy a hacer lo que me diga.”

¿Cuál es su estrategia para diferenciarse de los candidatos pasados de Liberación Nacional y la actual administración?

“Número uno, que hemos reconocido que el país no está bien, que hay muchos problemas y que la actual administración identifica muchos de esos problemas, pero, en vez de resolverlos, los explota para obtener réditos políticos y seguir generando miedo y desconfianza.

En Costa Rica desde la confianza, el diálogo y el respeto a todos los sectores, sí se puede construir, resolver los problemas y definir políticas públicas que transformen las vidas de las personas.”

¿Cuáles son los principales retos que visualiza para la campaña nacional?

“Mi lectura es que uno de los principales desafíos va a ser la ruptura de nuestras normas históricas de mucho respeto desde el Poder Ejecutivo hacia el proceso electoral.

Ya hemos tenido señales de que este Poder Ejecutivo irrespetará con regularidad la norma más tácita, más explícita de respetar nuestro proceso electoral.”

¿Cómo enfrentar al chavismo?

“No sé cuál es el partido del chavismo, no sé cuál es el candidato. Hay un fantasma ahí con el que tengo que luchar.

En realidad no estoy luchando tanto contra el chavismo, que no existe. Estoy luchando contra esta tendencia de ciertos grupos a buscar la concentración del poder, a quitarle el poder a los costarricenses.”