Álvaro Ramos revela a sus candidatos para dirigir el PLN

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, puso nombre y apellido a la dirigencia que quiere para los próximos cuatro años y pidió a los delegados respaldar una fórmula completa, en lugar de escoger candidaturas individuales, durante la Asamblea Nacional del próximo 10 de octubre.

En una carta dirigida este jueves a los asambleístas verdiblancos, Ramos recomienda a Óscar Izquierdo para la Presidencia, Alexandra Blanco en la Secretaría General, Annie Saborío en la Tesorería, Daniela Coll en la Vicepresidencia, Alvis González en la Subsecretaría, Rafael “Fello” Vargas en la Subtesorería y Óscar González en la Fiscalía.

En esa lista no aparece el exdiputado Rolando González, quien también confirmó que disputará la presidencia del partido el 10 de octubre. González incluso había conversado previamente con Ramos sobre su aspiración.

La apuesta del excandidato presidencial es que el nuevo Comité Ejecutivo Superior llegue como un equipo previamente articulado y no como el resultado de elecciones separadas para cada cargo.

“Mi recomendación concreta es que elijan una fórmula integrada y no candidaturas sueltas”, señaló Ramos, quien sostiene que escoger cada puesto por separado podría derivar en una dirigencia dedicada a negociar internamente durante los próximos cuatro años.

Izquierdo, la apuesta de Ramos

Ramos justificó particularmente su respaldo a Izquierdo por su conocimiento de la estructura partidaria y de los territorios, con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2028 y las nacionales de 2030. También destacó que, a su criterio, puede mantener un trato parejo entre las distintas corrientes internas.

Izquierdo ya había confirmado públicamente su intención de disputar la presidencia del PLN y días atrás manifestó que esperaba contar con el respaldo de Ramos.

El propio Ramos aclaró que no tiene voto en la Asamblea Nacional y presentó la nómina únicamente como una recomendación a los delegados.

“La decisión es suya y la respetaré”, escribió, al señalar que prefiere expresar públicamente su posición antes que hacerlo mediante “conversaciones de pasillo”.

La Asamblea Nacional del PLN está convocada oficialmente para el sábado 10 de octubre, cuando se elegirán los siete cargos del Comité Ejecutivo Superior Nacional.