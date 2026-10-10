Álvaro Ramos: “No hay ninguna presión para nadie”

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, rechazó este sábado que esté ejerciendo presiones sobre los asambleístas para favorecer a los candidatos que respalda en la elección de las nuevas autoridades de la agrupación.

“No, no hay ninguna presión a nadie”, aseguró Ramos antes del inicio de la Asamblea Nacional verdiblanca.

El excandidato defendió además la decisión de hacer públicas sus preferencias y recordó que envió una carta abierta en la que recomendó a quienes considera las personas idóneas para dirigir el partido.

“Fui extraordinariamente transparente. Entiendo que hay pocos precedentes para lo que hice. Escribí una carta abierta haciendo una recomendación del que yo creo que sería el equipo idóneo para dirigir el partido”, afirmó.

Ramos ha manifestado públicamente su respaldo al exdiputado Óscar Izquierdo para ocupar la presidencia del PLN, una posición que ha generado cuestionamientos de dirigentes de la agrupación sobre su influencia en la elección interna.

Niega veto

Consultado sobre señalamientos del presidente saliente del PLN, Ricardo Sancho, respecto a un supuesto veto contra él y contra el secretario general Miguel Guillén, Ramos también lo rechazó.

“¿Un veto? Yo creo que fui muy transparente en que no lo respaldo”, respondió.

Sin embargo, aclaró que espera que ambos continúen vinculados a la agrupación.